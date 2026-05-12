Dopo aver ricevuto il Pallone d’Oro a Zurigo, Ronaldo si è subito rimesso a lavorare, secondo quanto riportato. Non sono state fornite dettagli sulle sue richieste allo staff del Real Madrid, né sul suo stato d’animo immediato dopo l’evento. Ancelotti ha commentato la situazione, sottolineando il comportamento del portoghese in quel periodo. La notizia si inserisce nel contesto delle attività del calciatore e delle sue interazioni con il club.

? Punti chiave Come ha reagito Ronaldo subito dopo la cerimonia di Zurigo?. Cosa ha chiesto il portoghese allo staff del Real Madrid?. Perché Davide Ancelotti definisce quella mentalità assolutamente unica?. Come influisce questo approccio sulla preparazione dei calciatori moderni?.? In Breve Davide Ancelotti racconta l'episodio nel podcast Triplete durante un approfondimento tecnico.. La cerimonia di premiazione a Zurigo si era svolta nel gennaio 2015.. Il calciatore portoghese aveva vinto il premio individuale nel 2014 con il Real Madrid.. L'assistente tecnico lavora attualmente con la nazionale brasiliana sotto Carlo Ancelotti.. Dopo aver...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancelotti: “Ronaldo vinse il Pallon d’Oro e poi tornò ad allenarsi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Pausini da Sanremo: “Cuore rossonero sempre”. Poi il messaggio ad Ancelotti

Pato: “Ero nello spogliatoio con Maldini, Kakà e Ronaldo e Ancelotti fece alzare tutti quando entrai: pensai che questo era il rispetto”L’ex calciatore del Milan Alexandre Pato ha ripercorso la sua carriera in un’intervista ad Athletic, dove ha raccontato anche come sia cambiato il...

Argomenti più discussi: Mondiali di Calcio: Brahma incita i brasiliani a credere nella vittoria con l’aiuto di Ancelotti e Ronaldo; Brasile: Ancelotti e Ronaldo in una pubblicità cult sul sogno del sesto Mondiale, c’è anche il rigore di Baggio; Davide Ancelotti: Papà mi cronometrava quando mettevo il pigiama. E quando Modric perse le calze magiche...; Verso i Mondiali, Brahma mostra al mondo il fascino mistico del calcio brasiliano in un nuovo film.

Lo birra Brahma schiera Ronaldo, Ancelotti, Ronaldinho per il sogno Mondiale del Brasile. ....Anche il rigore di Baggio protagonista [VIDEO NELL'ARTICOLO] x.com

19 aprile 1989 - Il Milan di Sacchi batte il Real Madrid 5-0 nel ritorno della semifinale di Champions League. Gol di Ancelotti, Rijkaard, Gullit, Van Basten, Donadoni reddit

Lo spot della birra Brahma per il sogno Mondiale del Brasile: ci sono Ronaldo, Ancelotti, Ronaldinho e il rigore di BaggioCarlo Ancelotti è il protagonista a sorpresa di uno spot pubblicitario già diventato virale in Brasile. L’attuale commissario tecnico della Nazionale verdeoro compare infatti nel finale di un ... calcioefinanza.it