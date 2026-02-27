Pausini da Sanremo | Cuore rossonero sempre Poi il messaggio ad Ancelotti

Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026, la cantante Laura Pausini ha annunciato di essere la co-conduttrice dell'evento. Dal palco ha affermato di essere tifosa del Milan e ha rivolto un messaggio a Carletto Ancelotti. La cantante ha mostrato il suo entusiasmo e il suo sostegno per la squadra rossonera in diretta.

Si parla anche di Milan durante il Festival di Sanremo 2026. La cantante e co-conduttrice Laura Pausini ha ribadito il proprio amore per il club rossonero. Interrogata dal comico Ubaldo Pantani nelle vesti di Lapo Elkann, ha risposto così alla domanda "Tu invece tifi per il Milan, giusto?". "Si, cuore rossonero, sempre". La Pausini ha voluto mandare anche un messaggio e un saluto all'ex allenatore rossonero Carlo Ancelotti al momento commissario tecnico del Brasile: "Ieri mi ha scritto Carlo Ancelotti, che vorrei salutare, siccome è stato un grande e ci sta guardando dal Brasile". Un bel momento. Lo scorso anno la Pausini aveva festeggiato la vittoria del Milan nel derby contro l'Inter nella finale della Supercoppa Italiana con questo messaggio sui social: "La mia squadra ha vinto la Supercoppa ottava supercoppa italiana.

