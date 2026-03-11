ANAC | disponibili gli avvisi pagoPA per il contributo sulle procedure pubblicate tra gennaio e febbraio

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha reso disponibili gli avvisi pagoPA per il contributo sulle procedure pubblicate tra gennaio e febbraio 2026. L’ente ha rivolto un richiamo alle stazioni appaltanti che hanno avviato gare pubbliche in quel periodo, ricordando l’obbligo di versare il contributo previsto per le gare pubbliche. I dettagli sono accessibili tramite gli avvisi pubblicati.