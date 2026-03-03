Pubblicate dai Comuni gli avvisi per borse di studio riservate a studenti delle superiori

I Comuni hanno pubblicato gli avvisi per le borse di studio riservate agli studenti delle scuole superiori. Il programma “Io Studio”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e dalle Regioni, prevede l’erogazione di queste borse di studio. La misura riguarda gli studenti frequentanti le scuole medie superiori e rappresenta una delle iniziative in corso per sostenere l’istruzione.

Riparte "Io Studio", il programma del ministero dell'Istruzione e delle Regioni che prevede l'erogazione di borse di studio agli studenti delle scuole medie superiori. In questi giorni, fa sapere l'assessore all'Istruzione Roberto Santangelo, "i Comuni stanno pubblicando gli avvisi per permettere.