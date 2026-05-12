Anac condanna Comune di Brindisi a 3 milioni di euro di risarcimento in un arbitrato

Da brindisireport.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha deciso che il Comune di Brindisi deve pagare tre milioni di euro di risarcimento in seguito a un arbitrato riguardante i lavori pubblici del raccordo ferroviario di Tuturano. Contestualmente, è arrivata una nota da parte di un consigliere comunale di Brindisi, membro del Partito Democratico, che fa riferimento a una disputa tra il Consorzio Stabile Ecit e il Comune stessa sui progetti legati a questa opera.

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Riceviamo e pubblichiamo una nota inviata dal consigliere comunale di Brindisi Francesco Cannalire (Pd), in merito alla diatriba tra Consorzio Stabile Ecit e Comune di Brindisi per i lavori pubblici riguardanti il raccordo ferroviario di Tuturano. La decisione del collegio arbitrale dell’Autorità.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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