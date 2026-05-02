Il Comune di Valtournenche ha visto respinta la richiesta di risarcimento di 200mila euro relativa a Cervinia e Breuil, nonostante la nullità dei marchi coinvolti. La decisione del tribunale è arrivata dopo un procedimento legale che ha durato diversi mesi, senza riconoscere il danno richiesto dall’amministrazione. Le spese legali sostenute rappresentano un onere considerevole per le casse pubbliche del comune, che dovrà affrontare ora la gestione di questa vertenza.

? Cosa scoprirai Perché il tribunale ha negato il risarcimento nonostante la nullità dei marchi?. Quanto peseranno le spese legali sulle casse pubbliche di Valtournenche?. Chi sono i privati che hanno tentato di registrare i nomi storici?. Come influirà questa sentenza sulla tutela futura dei marchi territoriali?.? In Breve Spese legali totali tra 2024 e 2026 ammontano a 63.273,44 euro.. Rimborso spese di lite concesso dal tribunale pari a 11.268,00 euro.. Sindaca Elisa Cicco ha illustrato i dettagli in consiglio il 30 aprile.. Privati Claudio Salto e Mauro Collomb avevano registrato i marchi nel 2024.. Il Tribunale di Torino ha respinto la richiesta di risarcimento per danni d’immagine presentata dal Comune di Valtournenche, confermando la nullità dei marchi registrati da Claudio Salto e Mauro Collomb nel 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cervinia e Breuil: il Comune non ottiene i 200mila euro di risarcimento

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