An Kei Karate da sballo nei primi due mesi di gare del 2026 | conquistate 62 medaglie

An Kei Karate ha conquistato 62 medaglie nei primi due mesi del 2026, confermando i risultati positivi della stagione. La squadra, guidata dal maestro Andrea di Gesù, ha ottenuto successi in diverse competizioni, continuando a far crescere il proprio palmares. La realtà pisana si distingue per i risultati ottenuti nelle gare di karate, con atleti che si sono messi in evidenza in varie categorie.

Il karate pisano continua a volare alto. La stagione 2026 si conferma d’oro per l’An Kei Karate, la realtà guidata dal maestro Andrea di Gesù che, forte del suo passato da agonista internazionale, sta trasformando la squadra in una fucina di potenziali campioni. I numeri parlano chiaro: nelle prime tre uscite dell’anno - il Grand Prix del Lazio a Genzano di Roma (31 gennaio-1 febbraio), la Coppa Toscana (8 febbraio) e il Campionato Regionale (21-22 febbraio) - il bottino è impressionante. Gli atleti pisani hanno conquistato ben 62 medaglie: 15 ori, 17 argenti e 30 bronzi, dimostrando una preparazione tecnica eccellente dai piccoli praticanti fino alle categorie Cadetti, Junior e Senior. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

È boom di passeggeri nell'aeroporto d'Abruzzo nei primi due mesi del 2026, +78,60%Continua la crescita dell’Aeroporto d’Abruzzo grazie alla stagione invernale più grande di sempre con 15 destinazioni nazionali e internazionali...

Le mostre d’arte da vedere nei primi mesi del 2026Carte che nascono come gioco di corte e finiscono per costruire un immaginario universale, pittori che sfidano l’accademia in nome della realtà,...

Una raccolta di contenuti su Kei Karate da.

An Kei Karate orgoglio pisano: altri due primi posto per l'associazione di arti marzialiNon si arrestano i successi della An Kei Karate Pisa. Gli atleti pisani, dopo aver ottenuto il premio di società 1° classificata al Campionato Interregionale Toscana-Emilia Romagna lo scorso 12 marzo, ... pisatoday.it

Per il terzo anno consecutivo An Kei Karate Pisa è campione regionaleIl 3 marzo 2024 si è svolto a Barberino-Tavarnelle il Campionato Regionale Toscano FIK di Karate, la squadra pisana An Kei Karate ha ottenuto per il terzo anno consecutivo il 1° posto nella specialità ... pisatoday.it