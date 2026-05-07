Salvataggio Amt la giunta approva delibera

La Giunta comunale ha approvato una delibera che riguarda il supporto al processo di risanamento di Amt. Questa decisione sarà ora sottoposta all’esame del consiglio comunale. La delibera stabilisce le linee di intervento per il sostegno finanziario e operativo dell’azienda, senza specificare ulteriori dettagli sul contenuto o sui tempi di attuazione. La scelta si inserisce nel quadro delle iniziative adottate dall’amministrazione per affrontare la situazione di Amt.

La Giunta comunale ha approvato la proposta di delibera al consiglio di sostegno al percorso di risanamento di Amt."È un passaggio fondamentale, partivamo da una situazione estremamente complessa - dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis - in questi mesi abbiamo dovuto affrontare scelte.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Messa in sicurezza di Port’Alba, la Giunta approva la delibera: in arrivo nuovi fondiL’intervento rientra nel più ampio progetto di restauro e messa in sicurezza della Porta Monumentale e dell’arco di passaggio Le ulteriori opere per... Fondi per ulteriori interventi per la messa in sicurezza di Port’Alba, la Giunta approva la deliberaTempo di lettura: 2 minutiLe ulteriori opere per la messa in sicurezza della Porta Monumentale di Port’Alba saranno finanziate utilizzando una parte... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sono in arrivo i soldi (40 milioni di euro) per salvare AMT Genova; Salvataggio Amt: 40 milioni in arrivo con la legge regionale; AMT, ok al piano di salvataggio: tariffe bloccate fino al 2027; Piano di salvataggio dell’Amt: risparmi per quattro milioni. Amt, via libera giunta comunale a sostegno percorso di risanamento aziendaleLa Giunta comunale, su proposta del vicesindaco, assessore al Bilancio e alle Partecipate, Alessandro Terrile, e degli assessori alla Mobilità sostenibile, Emilio Robotti, e al Patrimonio, Davide Patr ... ansa.it Piano di salvataggio dell’Amt: risparmi per quattro milioniIl documento, approvato dal consiglio di amministrazione, passa oggi all’esame delle organizzazioni sindacali. Imminente la rimodulazione del ... genova.repubblica.it #GMG SALVATAGGIO AMT, PD CONTRO BUCCI: “LEGGE REGIONALE FATTA PER RIMEDIARE AL DISASTRO COMBINATO DALL’EX SINDACO” Il Ddl destinerà 40 milioni ad Amt per la sua ricapitalizzazione: oggi il passaggio in Commissione, martedì in - facebook.com facebook AMT, ok al piano di salvataggio: tariffe bloccate fino al 2027 x.com