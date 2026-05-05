Amt il voto sul finanziamento da 40 milioni in consiglio regionale il 12 maggio

Il 12 maggio si terrà in consiglio regionale un voto sul finanziamento di 40 milioni di euro. Lunedì 4 maggio 2026 si è svolto un incontro tra le organizzazioni sindacali e la Regione Liguria, durante il quale sono stati affrontati alcuni aspetti legati a questa proposta di finanziamento. La decisione finale sulla questione è prevista tra pochi giorni.

Lunedì 4 maggio 2026 si è tenuto un nuovo incontro tra le organizzazioni sindacali e Regione Liguria. Per rappresentare i lavoratori sono intervenute le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal."Per quanto riguarda Amt - spiegano i sindacati - abbiamo ribadito, dato.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Amt, Bucci: "Prima il piano di ristrutturazione poi la legge regionale per sbloccare 40 milioni"Il futuro di Amt passa prima dall’approvazione del piano di ristrutturazione e poi da un intervento legislativo regionale per sbloccare i 40 milioni... Amt, via libera dalla giunta regionale allo stanziamento di 40 milioniÈ stato approvato oggi, giovedì 30 aprile 2026, dalla Giunta regionale il disegno di legge finalizzato alla concessione di contributi specifici a... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Futuro Amt, oggi vertice in Regione: sul piatto 40 milioni per il piano di risanamento; Amt, stop all’aumento delle tariffe: Ma verifiche costanti sui conti; Comune, approvato il bilancio 2025: 2,5 milioni di avanzo. Amt, stop all’aumento delle tariffe: Ma verifiche costanti sui contiGenova – Aumenti tariffari congelati, almeno per ora. Salvo ulteriori ripensamenti, il piano di risanamento di Amt non prevederà rincari nel 2027, né per gli abbonamenti, né per il biglietto ordinario ... ilsecoloxix.it Futuro Amt, oggi vertice in Regione: sul piatto 40 milioni per il piano di risanamentoIl futuro di Amt al centro dell'attenzione. Vertice in piazza De Ferrari tra la Regione, l'azienda e i sindacati. Tra i temi di discussione lo stanziamento di 40 milioni di euro deliberato dalla giunt ... primocanale.it Amt azienda di trasporto pubblico locale ha predisposto un un eccezionale piano di trasporto per rispondere alla raddoppio della popolazione cittadina per tre giorni Genova Autobus ogni 5 minuti di frequenza. Metropolitana, servizio potenziato sabato 9 e do - facebook.com facebook