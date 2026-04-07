Amt Bucci | Prima il piano di ristrutturazione poi la legge regionale per sbloccare 40 milioni

Il sindaco ha annunciato che l’azienda di trasporti pubblici dovrà prima approvare un piano di ristrutturazione per poter accedere a un intervento legislativo regionale. Quest’ultimo permetterà di sbloccare 40 milioni di euro destinati al salvataggio dell’azienda, fondamentali per il suo futuro. La sequenza delle due fasi sarà determinante per definire gli interventi necessari a garantire la continuità del servizio.

Il futuro di Amt passa prima dall’approvazione del piano di ristrutturazione e poi da un intervento legislativo regionale per sbloccare i 40 milioni di euro destinati al salvataggio dell’azienda. Lo ha chiarito il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, intervenendo in consiglio regionale in risposta a un’interrogazione del consigliere Pd Simone D'Angelo. “Prima di prendere qualunque decisione è necessario che l’assemblea di Amt approvi il piano di ristrutturazione”, ha spiegato Bucci, indicando come possibile data il 16 aprile, anche se non è escluso uno slittamento. Successivamente serviranno l’approvazione del curatore e quella del tribunale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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C’è un piano “B” per il coinvolgimento della Regione nel salvataggio di Amt: la cifra che si muove sarebbe la stessa già prevista, 40 milioni di euro - facebook.com facebook