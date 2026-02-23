Il figlio del dottore | Francesco Caremani debutta con il suo primo romanzo

Francesco Caremani ha pubblicato il suo primo romanzo, “Il figlio del dottore”, dopo aver lavorato più di trent’anni nel giornalismo sportivo e sociale. La causa di questa scelta è il desiderio di esplorare nuove storie e personaggi, lontano dal mondo che ha conosciuto finora. Il libro si concentra su un giovane che affronta sfide personali e professionali in un contesto urbano. Il romanzo già suscita interesse tra i lettori.

Francesco Caremani pubblica il suo primo romanzo, “Il figlio del dottore”, segnando un nuovo esordio narrativo dopo oltre trent’anni dedicati al racconto dello sport e della società italiana. Il volume, edito da Fuorionda, rappresenta un passaggio importante nel percorso umano e professionale dell’autore aretino, orientato ora verso una dimensione più intima e letteraria. La prima presentazione è in programma alle 18.00 di sabato 28 febbraio al Centro d’arte Rosy Boa, in via Cesalpino ad Arezzo. L’evento, a ingresso libero e gratuito, vedrà Caremani dialogare con il giornalista culturale Marco Botti, mentre l’attore Samuele Boncompagni leggerà alcune pagine del romanzo. 🔗 Leggi su Lortica.it “Il figlio del dottore”: Francesco Caremani pubblica il suo primo romanzoFrancesco Caremani ha pubblicato il suo primo romanzo, “Il figlio del dottore”, ispirato da un episodio di vita reale avvenuto durante un viaggio in campagna. Il romanzo dell'avvocato Barrella "Come il suo sangue" debutta con la sua colonna sonora narrativaÈ disponibile online “Come il suo sangue – SoundBook”, la playlist ufficiale creata dall’etichetta “A Luna & o Sole” per il romanzo dell’avvocato Barrella, “Come il suo sangue”. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Moncilo Jankovic: Che cosa si può dire a un genitore quando ormai sa che perderà suo figlio; Domenico morto a Napoli, il dottore che l'ha operato: Abbiamo lottato ogni secondo. È un giorno molto doloroso; Università di Verona annulla il concorso vinto dal figlio dell'ex rettore Nocini; Figlio ex Rettore Nocini, annullato il bando di concorso: procedura modificata. Napoli, al dottor Biagio Chiariello il Premio Nazionale Federico Del PreteImportante riconoscimento al dottor Biagio Chiariello, comandante della Polizia Provinciale di Caserta, che ha ricevuto il premio nazionale Federico Del ... napolivillage.com Figlio ex Rettore Nocini, annullato il bando di concorso: procedura modificataEra stato vinto da Riccardo Nocini. Ma dalle verifiche interne è emerso che la procedura sarebbe stata alterata per restringere la platea dei candidati e agevolare il giovane dottore ... rainews.it BASILICA DI SAN FRANCESCO: GIUSTIZIA E PACE IN TERRA SANTA Testimonianza del cardinale Pierbattista Pizzaballa. Al termine dell'incontro, viene rinnovato il gemellaggio del 2010 fra la diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro e il Patriarcato latino di - facebook.com facebook