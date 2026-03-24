GIOVAPIÙGIOVA VUOI FARE L’AMORE? È IL PRIMO CAPITOLO DI UN RACCONTO SULLA DIPENDENZA AFFETTIVA
Con “Vuoi fare l’amore?”, pubblicato il 20 marzo 2026, GIOVAPIÙGIOVA inaugura il percorso che condurrà all’EP Amorex3, in uscita nella primavera.. Il singolo introduce fin da subito le coordinate tematiche e sonore del progetto, muovendosi tra elettronica emotiva, indie-pop e soluzioni sperimentali. Il brano affronta il tema della dipendenza affettiva, raccontando una relazione segnata da dinamiche contrastanti e da un equilibrio instabile tra bisogno e consapevolezza. La narrazione si sviluppa attorno a un legame in cui i protagonisti oscillano continuamente tra vicinanza e distanza, incapaci di interrompere un ciclo emotivo che alterna attrazione e sofferenza. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
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