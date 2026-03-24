Con “Vuoi fare l’amore?”, pubblicato il 20 marzo 2026, GIOVAPIÙGIOVA inaugura il percorso che condurrà all’EP Amorex3, in uscita nella primavera.. Il singolo introduce fin da subito le coordinate tematiche e sonore del progetto, muovendosi tra elettronica emotiva, indie-pop e soluzioni sperimentali. Il brano affronta il tema della dipendenza affettiva, raccontando una relazione segnata da dinamiche contrastanti e da un equilibrio instabile tra bisogno e consapevolezza. La narrazione si sviluppa attorno a un legame in cui i protagonisti oscillano continuamente tra vicinanza e distanza, incapaci di interrompere un ciclo emotivo che alterna attrazione e sofferenza. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - GIOVAPIÙGIOVA, “VUOI FARE L’AMORE?” È IL PRIMO CAPITOLO DI UN RACCONTO SULLA DIPENDENZA AFFETTIVA

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