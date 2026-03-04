Crollo del traffico di petroliere nello Stretto di Hormuz | -90% dall’inizio del conflitto con l’Iran

Il traffico di petroliere nello Stretto di Hormuz ha registrato un calo del 90% dall’inizio del conflitto con l’Iran. I dati mostrano una diminuzione significativa delle navi che attraversano questa importante via energetica, che rappresenta uno snodo cruciale per le rotte mondiali del petrolio. La riduzione si è verificata nel periodo successivo all’inizio delle tensioni tra le parti coinvolte.

Il traffico di petroliere nello Stretto di Hormuz ha subito un crollo del 90% dall’inizio della guerra con l’Iran, segnando una drastica riduzione in una delle arterie energetiche più strategiche al mondo. A renderlo noto è la società di intelligence specializzata nei mercati energetici Kpler, che ha diffuso i dati attraverso il proprio canale ufficiale. Secondo quanto dichiarato da Matt Wright, analista di Kpler, la maggior parte delle imbarcazioni ha quasi completamente interrotto i movimenti. Tuttavia, alcune petroliere continuano a transitare nello stretto in direzione est-ovest. Anche il portale specializzato MarineTraffic conferma il drastico rallentamento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

