Crollo del traffico di petroliere nello Stretto di Hormuz | -90% dall’inizio del conflitto con l’Iran

Da dayitalianews.com 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il traffico di petroliere nello Stretto di Hormuz ha registrato un calo del 90% dall’inizio del conflitto con l’Iran. I dati mostrano una diminuzione significativa delle navi che attraversano questa importante via energetica, che rappresenta uno snodo cruciale per le rotte mondiali del petrolio. La riduzione si è verificata nel periodo successivo all’inizio delle tensioni tra le parti coinvolte.

Il traffico di petroliere nello Stretto di Hormuz ha subito un crollo del 90% dall’inizio della guerra con l’Iran, segnando una drastica riduzione in una delle arterie energetiche più strategiche al mondo. A renderlo noto è la società di intelligence specializzata nei mercati energetici Kpler, che ha diffuso i dati attraverso il proprio canale ufficiale. Secondo quanto dichiarato da Matt Wright, analista di Kpler, la maggior parte delle imbarcazioni ha quasi completamente interrotto i movimenti. Tuttavia, alcune petroliere continuano a transitare nello stretto in direzione est-ovest. Anche il portale specializzato MarineTraffic conferma il drastico rallentamento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

crollo del traffico di petroliere nello stretto di hormuz 90 dall8217inizio del conflitto con l8217iran
© Dayitalianews.com - Crollo del traffico di petroliere nello Stretto di Hormuz: -90% dall’inizio del conflitto con l’Iran

Iran, Trump annuncia: «Pronti a scortare le petroliere nello Stretto di Hormuz»«Se necessario, gli Stati Uniti scorteranno tutte le petroliere nello Stretto di Hormuz».

Trump: “Scorteremo le petroliere nello stretto di Hormuz”. Macron: “Coalizione per mettere in sicurezza il traffico marittimo”I rialzi dei prezzi di gas e petrolio a causa dell’escalation in Medio Oriente iniziano a preoccupare le amministrazioni di entrambe le sponde...

Tutti gli aggiornamenti su Crollo del traffico di petroliere nello....

Temi più discussi: Crollo del ponte, residenti infuriati: Siamo isolati; Crollo marciapiede lungo la costa a Torre a Mare: stop al traffico per le verifiche, cambia la viabilità; Riapre lunedì il canale della Scomenzera: tornano i vaporetti tra Piazzale Roma e Santa Marta; Crollo sul lungomare a Torre a Mare, strada chiusa per verificare l'estensione dei danni: tutti i divieti.

Crollo su A10 vicino Genova provoca feriti e blocco del trafficoCrollo di un ponte sull'A10 vicino Genova oggi: emergenza soccorsi, traffico bloccato e indagine per stabilire le cause ... notizie.it

Santa Marinella – Manuelli sul crollo alla Quartaccia: Servono risposte chiare e tempi certiSanta Marinella - A quasi un mese dal crollo del parapetto che ha portato alla chiusura del ponte di via Aurelia Vecchia, il candidato sindaco Alessio Manuelli ... etrurianews.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.