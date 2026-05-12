Amministratori e politici vicini alla polizia penitenziaria | Servono attenzione e organici adeguati

Questa mattina, il personale della polizia penitenziaria di un carcere nella provincia di Lanciano ha organizzato un sit-in di protesta. La manifestazione è stata indetta da amministratori e politici vicini alla categoria per evidenziare le condizioni di lavoro, caratterizzate da carichi di lavoro elevati e da una cronica carenza di organico. La protesta si è svolta davanti alla struttura, con alcuni rappresentanti che hanno espresso l’esigenza di interventi concreti.

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