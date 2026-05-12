Amministratori e politici vicini alla polizia penitenziaria | Servono attenzione e organici adeguati
Questa mattina, il personale della polizia penitenziaria di un carcere nella provincia di Lanciano ha organizzato un sit-in di protesta. La manifestazione è stata indetta da amministratori e politici vicini alla categoria per evidenziare le condizioni di lavoro, caratterizzate da carichi di lavoro elevati e da una cronica carenza di organico. La protesta si è svolta davanti alla struttura, con alcuni rappresentanti che hanno espresso l’esigenza di interventi concreti.
Sit-in di protesta questa mattina, 12 maggio 2026, della polizia penitenziaria del carcere di Lanciano per denunciare carichi di lavoro sempre più pesanti e carenze di organico ormai cronache. La manifestazione, che si è tenuta nel parcheggio antistante la casa circondariale di Villa Stanazzo, è.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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