Anniversario Polizia penitenziaria Barcaioli | Sostenere chi opera in questo settore che richiede attenzione e responsabilità

In occasione delle celebrazioni per la fondazione del corpo l'assessore regionale ha espresso "riconoscenza per un’attività che si svolge quotidianamente in condizioni complesse" "Riconoscenza per un’attività che si svolge quotidianamente in condizioni complesse e che incide in modo diretto sull’organizzazione e sulla tenuta degli istituti". Queste le parole dell'assessore regionale Fabio Barcaioli, in occasione della cerimonia che si è svolta alla sala dei Notari di Perugia in occasione del 209esimo anniversario di fondazione del corpo di polizia penitenziaria. L'assessore ha voluto far arrivare un messaggio in occasione della ricorrenza, rivolgendo un pensiero alle donne e agli uomini del corpo, impegnati ogni giorno in un contesto che richiede equilibrio, attenzione e senso delle istituzioni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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