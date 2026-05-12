Amleto di Luca Ariano in Anteprima Nazionale | torna l' esperienza immersiva che ha conquistato spettatori e critica

Da romatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo il successo nazionale di “Riccardo III” e “Macbeth”, il regista Luca Ariano debutta in anteprima a grande richiesta con la nuova produzione “Amleto” di William Shakespeare all’interno degli studi Cine Lab di Roma. Un’esperienza da non perdere che si terrà dal 23 maggio al 7 giugno in via.🔗 Leggi su Romatoday.it

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