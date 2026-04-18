Settimana di cambiamenti per il palinsesto di Canale 5, con Mediaset che ha annunciato lo spostamento del Grande Fratello Vip e la sospensione de La Ruota della Fortuna. La decisione riguarda la modifica delle date di programmazione di due tra i programmi più seguiti della rete, portando gli spettatori a riorganizzare le proprie serate televisive. Le motivazioni ufficiali di questa variazione non sono state rese pubbliche.

Settimana di scossoni per il prime time di Canale 5. Mediaset ha infatti deciso di modificare la programmazione del Grande Fratello Vip e de La Ruota della Fortuna, due dei titoli più seguiti della rete, costringendo il pubblico a ricalibrare le proprie abitudini televisive. Una scelta che arriva in un periodo particolarmente affollato per il palinsesto, dove il calcio torna a imporsi come protagonista assoluto, obbligando la rete a riorganizzare gli spazi disponibili. Il risultato è una piccola rivoluzione che coinvolge sia il reality condotto da Ilary Blasi sia il game show guidato da Gerry Scotti. Perché Mediaset ha deciso di cambiare tutto? Quali programmi saltano e quali si spostano? E cosa succederà nelle prossime settimane? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Cambio di programmazione Mediaset, Grande Fratello Vip si sposta e La Ruota della Fortuna si ferma: ecco quando e perché

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