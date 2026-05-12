L’edizione 25 di Amici si avvicina alla conclusione, con i finalisti ormai annunciati. La puntata conclusiva dello show di Maria De Filippi sta per andare in onda, preparando il terreno alle ultime esibizioni dei concorrenti scelti. Saranno loro a contendersi il titolo, dopo aver superato varie fasi di selezione e sfide durante questa stagione. La finale si avvicina e con essa le ultime prove in diretta.

Amici 25 è ormai giunto alle battute finali. L’ultima puntata dello show di Maria De Filippi si avvicina dopo la proclamazione dei finalisti: saranno loro a sfidarsi, una esibizione dopo l’altra, per conquistare il titolo. Chi sono i finalisti di Amici 25. Nel corso della semifinale di Amici 25, Maria De Filippi ha incoronato i finalisti di questa edizione, fra dibattiti, scontri fra i professori e grandi emozioni. Il primo a ottenere l’accesso alla finalissima è stato Nicola che ha ottenuto la maglia dorata dopo essersi esibito sulle note della canzone Ovunque Sarai di Irama. Una performance dedicata alla madre scomparsa. “Era un’infermiera, l’ho sempre vista come una supereroina per come ha affrontato il periodo del Covid, sempre con il sorriso e la positività – ha raccontato il ballerino -.🔗 Leggi su Dilei.it

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AMICI 25 - CHI SONO I FINALISTI - SEMIFINALE 9 maggio

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