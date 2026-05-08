La semifinale di Amici di Maria De Filippi sta per arrivare e sui social circolano già le prime indiscrezioni sui partecipanti che accederanno alla finale e su chi invece sarà eliminato. Secondo gli spoiler più recenti, sono stati identificati cinque concorrenti finalisti e due eliminati. La notizia ha generato molta attesa tra i fan che seguono da vicino l’andamento del talent show.

La semifinale di Amici di Maria De Filippi è alle porte e il web è già in fermento: scopri i nomi dei finalisti e degli eliminati grazie agli spoiler circolati nelle ultime ore. Mancano pochissime ore alla semifinale di Amici 25 e il pubblico non riesce ad aspettare. Le anticipazioni e gli spoiler hanno già fatto il giro del web, rivelando chi avrebbe conquistato un posto nella finalissima e chi invece avrebbe dovuto abbandonare il talent show di Maria De Filippi su Canale 5. Se siete qui, volete sapere tutto — e noi ve lo diciamo. La situazione in gara prima della semifinale di Amici 25. Prima di entrare nei dettagli degli spoiler, facciamo il punto su chi era ancora in gioco alla vigilia della semifinale.🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Amici 25 semifinale anticipazioni: chi sono i 5 finalisti e i 2 eliminati secondo gli spoiler

AMICI 25 - ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA - CHI SONO GLI ELIMINATI

Notizie correlate

Serale Amici 25, anticipazioni semifinale 9 Maggio 2026: spoiler eliminato, finalisti e possibile ballottaggioLa fase serale di Amici 25 entra nel momento decisivo con la semifinale in programma il 9 maggio 2026.

Serale Amici 25, anticipazioni Semifinale del 9 maggio: chi è stato eliminato, i finalisti e gli ospitiLe anticipazioni della Semifinale del Serale di Amici 25, in onda sabato 9 maggio.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Amici 25, le anticipazioni della puntata del 2 maggio: chi andrà in semifinale?; Amici 25, anticipazioni della semifinale: tre allievi al ballottaggio per l’eliminazione; Anticipazioni semifinale Serale Amici 25: i quasi eliminati e chi arriva in finale; Amici 25, Anticipazioni Serale: gli ospiti e gli eliminati della Semifinale.

Serale Amici 25, anticipazioni Semifinale del 9 maggio: chi è stato eliminato, i finalisti e gli ospitiLe anticipazioni della Semifinale del Serale di Amici 25, in onda sabato 9 maggio. Chi sarà eliminato, gli allievi in finale e gli ospiti in studio. Attenzione spoiler. fanpage.it

Anticipazioni semifinale Amici 25, la danza trionfa: chi sono i finalisti?Sabato 9 maggio 2026 ci sarà la semifinale del Serale di Amici: scopriamo le anticipazioni, chi sono i finalisti e gli ospiti! alfemminile.com

Amici e conoscenti alla camera ardente. Lunedì 11 maggio l’ultimo saluto al 19enne che ha perso la vita dopo esser stato investito in bicicletta. - facebook.com facebook

#buongiorno... cari amici e amiche. È già trascorso un anno con #LeoneXIV. Il Pontefice ci invita a "Disarmare le parole per disarmare il mondo". x.com