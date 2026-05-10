Nella finale di Amici 25, cinque concorrenti si sono qualificati dopo la sfida conclusiva a Roma. La puntata ha determinato chi tra loro otterrà l’ultimo posto disponibile, con un confronto diretto contro Lorenzo. La decisione di spostare la programmazione della puntata potrebbe influenzare la serata di domenica, modificando i tempi e le modalità di scelta dei finalisti. La competizione si avvicina alla conclusione, con i protagonisti pronti a conoscere il risultato.

? Punti chiave Chi riuscirà a battere Lorenzo per l'ultimo posto in finale?. Come influenzerà lo slittamento della puntata la serata di domenica?. Perché la semifinale non ha portato alcuna eliminazione tra i concorrenti?. Chi tra i ballerini ha le maggiori probabilità di vincere tutto?.? In Breve La finale a Roma slitta a domenica 17 maggio per l'Eurovision di Sal Da Vinci.. I ballerini Nicola, Emiliano e Alessio insieme alla cantante Elena sono già finalisti.. Lorenzo e Angie disputeranno l'ultimo posto in finale nella diretta di domenica.. I docenti coinvolti sono Anna Pettinelli, Emanuel Lo, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amici 25: chi sono i 5 finalisti dopo la sfida decisiva a Roma

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AMICI 25: CHI VIENE ELIMINATO NELLA PUNTATA DI DOMENICA[SPOILER]

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