Amg riattivata la cabina Borgo Molara | Criticità riconducibili a guasti delle lampade ai vapori di mercurio

La cabina di illuminazione di Borgo Molara è stata riattivata dopo un periodo di inattività. La riaccensione è stata possibile dopo aver risolto le criticità legate ai guasti delle lampade, che utilizzano vapori di mercurio. Gli impianti di illuminazione della zona sono ormai datati, con apparecchiature che hanno superato la loro durata tecnica e sono state sostituite o riparate. Le lampade ai vapori di mercurio sono state abbandonate da anni, sostituite da tecnologie più moderne.