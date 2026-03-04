Atletica Alex Schwazer torna in gara! Prima gara ufficiale dopo la squalifica ai Campionati Italiani di marcia

Alex Schwazer torna a gareggiare dopo la squalifica e parteciperà ai Campionati Italiani Assoluti di marcia 2026, che si terranno ad Alessandria domenica 8 marzo. La competizione si svolgerà sulla distanza internazionale della mezza maratona, di 21,097 chilometri. Questa sarà la prima gara ufficiale dell’atleta dopo il periodo di sospensione.

Ci sarà anche Alex Schwazer al via dei Campionati Italiani Assoluti di marcia 2026 sulla nuova distanza internazionale della mezza maratona (21,097 km), in programma domenica 8 marzo ad Alessandria. Dopo aver scontato gli otto anni di squalifica per doping, vedendo sfumare il grande obiettivo di partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024, l’altoatesino torna dunque a disputare una rassegna tricolore mettendosi in gioco all’età di 41 anni. Il Campione Olimpico della 50 km a Pechino 2008 si era già cimentato in un paio di competizioni non ufficiali dopo la scadenza della squalifica, organizzando un evento ad Arco di Trento nell’estate del 2024 e stupendo tutti a settembre 2025 realizzando il record europeo master sui 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

