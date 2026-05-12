American Airlines rilancia i voli Napoli–Usa | riprendono i collegamenti per Philadelphia e Chicago

American Airlines ha ripreso i voli stagionali da Napoli verso gli aeroporti di Chicago O’Hare e Philadelphia International Airport. Le rotte erano state sospese in passato e ora sono state attivate di nuovo, offrendo collegamenti diretti per i passeggeri durante la stagione estiva. La ripresa interessa sia il collegamento con Chicago che con Philadelphia, contribuendo a rafforzare le opzioni di viaggio tra il Sud Italia e gli Stati Uniti.

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