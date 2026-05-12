American Airlines rilancia i voli Napoli–Usa | riprendono i collegamenti per Philadelphia e Chicago
American Airlines ha ripreso i voli stagionali da Napoli verso gli aeroporti di Chicago O’Hare e Philadelphia International Airport. Le rotte erano state sospese in passato e ora sono state attivate di nuovo, offrendo collegamenti diretti per i passeggeri durante la stagione estiva. La ripresa interessa sia il collegamento con Chicago che con Philadelphia, contribuendo a rafforzare le opzioni di viaggio tra il Sud Italia e gli Stati Uniti.
Sono ripresi i collegamenti stagionali di American Airlines dall’Aeroporto Internazionale di Napoli-Capodichino verso gli aeroporti di Chicago O’Hare e Philadelphia International Airport, rafforzando la connettività internazionale del Sud Italia durante la stagione estiva. Con due voli al giorno, la compagnia statunitense riattiva un asse strategico tra Napoli e due dei principali hub nordamericani, intercettando la domanda crescente di viaggi transatlantici sia leisure sia business. I collegamenti si rivolgono ai passeggeri statunitensi diretti verso Napoli, la Costiera Amalfitana e il Mezzogiorno, sia ai viaggiatori italiani in partenza verso gli Stati Uniti.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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