Tornano i treni da Messina a Taormina dal 7 marzo riprendono i collegamenti

Da domani, 7 marzo, riprendono i treni tra Messina e Taormina, ripristinando i collegamenti sulla linea che collega le due città a Catania e Siracusa. La circolazione ferroviaria riprende dopo una sospensione e le corse saranno regolari, offrendo nuovamente un collegamento diretto tra le località interessate. La ripresa riguarda tutti i servizi programmati lungo questa tratta.

Riprenderà domani 7 marzo la circolazione ferroviaria tra Messina e Taormina lungo la linea che porta a Catania e Siracusa. Una decisione presa dopo la conclusione dei lavori straordinari resi necessari dai gravi danni causati dal ciclone Harry. Le operazioni di ripristino sono state completate nei tempi previsti da Rfi, che ha avviato gli interventi subito dopo l’emergenza per consentire la riattivazione della tratta. Restano tuttavia criticità sulla tratta Taormina-Catania, penalizzata dal 13 novembre 2025 da limitazioni operative legate alla funzionalità della stazione di Catania centrale, che impediscono il regolare ricovero dei treni e la gestione delle coincidenze. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Riprendono i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli: tornano attivi i traghetti per Ischia, Capri e ProcidaMigliora il meteo nel Golfo di Napoli: ripartono i traghetti per Ischia, Capri e Procida dai porti di Napoli e Pozzuoli.

Treni: tornano i collegamenti notturni Roma-Firenze-Vienna-MonacoROMA – Tornano pienamente operativi, da oggi, 14 dicembre 2025, i collegamenti ferroviari notturni diretti tra Roma, Vienna e Monaco di Baviera,...

Temi più discussi: Tornano i treni sulla linea Taranto-Bari; Da marzo niente Frecce da Taranto per Milano: bus sostitutivi fino a luglio. Tornano treni per Bari; Treni, primavera di cantieri; Treni, terminati i lavori sulla Bari-Taranto: da marzo nuovi cantieri tra Puglia e Basilicata.

Da domani tornano i treni tra Messina e TaorminaDa domani si torna a viaggiare in treno da Messina a Taormina, sulla linea Messina-Catania-Siracusa. Cronoprogramma rispettato, oggi ultimo giorno di verifiche e da domani mattina la linea sarà nuovam ... rtp.gazzettadelsud.it

Da inizio marzo tornano quattro treni da e verso Napoli e Roma. Nuovi scioperi a fine febbraioTra 1º e 2 marzo ripristinate due Frecce sulla Lecce-Roma: erano state sospese per i lavori sulla Bari-Napoli. Il 1º marzo ripartono anche gli Intercity diretti tra capoluogo pugliese e quello campano ... rainews.it

