Fiumicino stop ai voli per New York e Boston | bufera di neve negli Usa cancella oltre 5.300 collegamenti

La forte bufera di neve negli Stati Uniti ha causato la cancellazione di oltre 5.300 voli, colpendo anche Fiumicino con sospensioni verso New York e Boston. Le condizioni meteorologiche avverse hanno bloccato molti collegamenti, creando disagi tra i passeggeri e ritardi nelle operazioni aeroportuali. Le autorità aeroportuali hanno annunciato che le ripercussioni si protrarranno fino a nuovo avviso. La situazione rimane critica e in continuo aggiornamento.

Fiumicino, 23 febbraio 2026 – La bufera di neve che sta investendo la costa orientale degli Stati Uniti sta provocando pesanti ripercussioni su trasporti e servizi essenziali. Secondo il sito di monitoraggio FlightAware, i voli cancellati sono 5.326, tra tratte interne e collegamenti da o per gli Stati Uniti, mentre proseguono i disagi negli aeroporti principali dell’area. Voli a terra e stati di emergenza in più Stati. L’ondata di maltempo ha spinto diverse autorità locali a dichiarare lo stato di emergenza. Tra gli Stati interessati figurano Massachusetts, Connecticut, Delaware, New Jersey e Rhode Island, mentre le allerte meteo riguardano milioni di residenti lungo il corridoio Nord-Est. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Stati Uniti, tempesta di neve paralizza New York: oltre 5mila voli cancellati negli UsaUna tempesta di neve ha causato il caos a New York, bloccando migliaia di voli e lasciando migliaia di passeggeri a terra.

