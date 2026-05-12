ambulatorio solidale in un anno 531 visite

Nell’arco di un anno, l’ambulatorio solidale ha effettuato 531 visite gratuite, offrendo assistenza a persone in difficoltà economica. La presenza di questa struttura evidenzia come il problema della povertà sanitaria si manifesti concretamente nella città, con un numero crescente di cittadini che si rivolgono ai servizi di supporto. L’attività si svolge in modo continuativo, con l’obiettivo di garantire assistenza medica a chi non può permettersela.

CITTÀ DI CASTELLO - "La povertà sanitaria a Città di Castello non è più soltanto un indicatore statistico, ma un fenomeno concreto che assume il volto di famiglie che rinunciano alle cure": è da questa consapevolezza che è nato il convegno promosso dalla Caritas diocesana nel primo anniversario dell’ ambulatorio odontoiatrico solidale Santa Margherita che offre cure di base a chi non può assolutamente permettersele. Il vescovo Luciano Paolucci Bedini ha aperto l’incontro richiamando il valore della cura mentre Franca Proietti (Fondazione Banco Farmaceutico) ha illustrato il quadro del fenomeno, definendo i contorni della crisi: "In Italia vive in povertà assoluta il 9,8% della popolazione, pari a 5,7 milioni di persone, se si guarda al rischio di esclusione sociale, la percentuale sale al 25,2% nazionale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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