Ambulatorio odontoiatrico solidale un anno di attività | 500 prestazioni fra cure e prevenzione

Un anno di attività per l'ambulatorio odontoiatrico solidale, che ha eseguito circa 500 prestazioni tra cure e prevenzione. L'iniziativa si rivolge a persone fragili, offrendo assistenza odontoiatrica senza scopo di lucro. Durante questo periodo, l’ambulatorio ha fornito servizi a chi aveva difficoltà ad accedere alle cure dentistiche tradizionali, contribuendo a garantire un supporto sanitario più equo e accessibile.

L'ambulatorio odontoiatrico solidale rappresenta una risposta concreta per l'accesso alle cure sanitarie delle persone fragili.A un anno di distanza dalla sua apertura il servizio "Santa Margehrita" della Caritas diocesana di Città di Castello ha già garantito oltre 500 prestazioni tra cure e.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Cure palliative e assistenza domiciliari, oltre 5.500 prestazioni dell'Asp nel 2025 Ambulatorio odontoiatrico per soggetti fragili, l’iniziativa del Comune di BeneventoTempo di lettura: 2 minutiA seguito di alcune segnalazioni pervenute allo sportello virtuale dell’Osservatorio del Comune di Benevento da parte di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: I dentisti della Caritas. L’ambulatorio cura gratis 500 pazienti in un anno; Non solo denti: a Ivrea oculista e occhiali gratis; Ivrea, nasce l'ambulatorio oculistico gratuito nel cuore di Bellavista; L’ambulatorio di odontoiatria dedicato ai disabili. Ambulatorio odontoiatrico solidale. Cure dentistiche per chi non puòUn ambulatorio odontoiatrico solidale a disposizione di chi non può permettersi di accedere a questo tipo di cure. Dopo due anni di pratiche, lavori e impegno serrato ieri mattina è stato inaugurato a ... lanazione.it I dentisti della Caritas. L’ambulatorio cura gratis 500 pazienti in un annoCittà di Castello: la struttura del Santa Margherita a sostegno delle fasce deboli. Garantiti interventi di prevenzione e di urgenza. Molti utenti sono stranieri. . lanazione.it Trg media. . SANITÀ SOLIDALE: I NUMERI DEL "SANTA MARGHERITA" L’ambulatorio odontoiatrico "Santa Margherita" della Caritas di Città di Castello festeggia il suo primo compleanno con numeri che fotografano un’emergenza sociale silenziosa: la pover - facebook.com facebook