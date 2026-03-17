Capecchi all’ambulatorio solidale Oggi la raccolta firme ecco dove

Oggi presso l’ambulatorio solidale si svolge una raccolta firme per sostenere la candidatura di Giovanni Capecchi alle primarie. Per firmare, sono necessari almeno 800 adesioni. L’evento si svolge in una delle sedi designate a Pistoia, dove cittadini e sostenitori possono esprimere il loro supporto. La campagna di raccolta firme continuerà fino al raggiungimento del numero richiesto.

PISTOIA Da oggi è possibile firmare per candidare Giovanni Capecchi alle primarie. Servono 800 firme. Gli stand oggi saranno al mercato di Bottegone (ore 10); al circolo Arci Bonelle (ore 12); Lo Spazio Pistoia (ore 18.30) e al Teatro Bolognini (ore 21). La campagna per le primarie è ricca di momenti ed incontri. Ma anche di riflessioni e scelte. Giovanni Capecchi – lo scrive in un post sui social – è partita Dall’ Ambulatorio Solidale Articolo 32, in via Mameli: "un posto che andrebbe visto da chiunque si candidi a governare questa città. Ci sono medici in pensione, infermieri e volontari che ogni mattina vengono qui a visitare gratuitamente chi non può permettersi di curarsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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