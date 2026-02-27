Asl Roma 3 | aprono a marzo due nuovi ambulatori pediatrici al Grassi di Ostia

A marzo, l’Asl Roma 3 aprirà due nuovi ambulatori pediatrici al Grassi di Ostia, uno dedicato alla Neurologia e l’altro alla Pneumologia Pediatrica. Gli spazi sono stati allestiti per migliorare i servizi disponibili per i bambini della zona e garantirne un’assistenza più completa. La struttura sanitaria intende così ampliare le opportunità di cura per i giovani pazienti del territorio.

Ostia, 27 febbraio 2026 – L’Asl Roma 3 rafforza l’assistenza ai pazienti più piccoli: nel mese di marzo apriranno al Grassi di Ostia due nuovi ambulatori di Neurologia e Pneumologia Pediatrica. Il primo sarà attivo a partire dal 5 marzo e sarà affidata al dr. Giacomo Racioppi che incontrerà i pazienti il primo giovedì del mese. Per il 19 marzo, invece, è prevista l’apertura dell’ambulatorio di Pneumologia Pediatrica, attivo il terzo giovedì del mese, il cui responsabile è il dott. Raimondo Castaldo Junior. Ai nuovi servizi si potrà accedere sia con un percorso esterno tramite ReCUP (con la presentazione della ricetta del medico curante) e sia con un percorso interno (direttamente dal reparto di Pediatria o dal Pronto Soccorso del Grassi). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

