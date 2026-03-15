Due nuovi ambulatori medici al posto dell' ex ufficio turistico del lido | l' apertura prima dell' estate

Da metà maggio, a Punta Marina, sono previsti due nuovi ambulatori di medicina generale e una sala d'attesa al posto dell'ex ufficio turistico di via della Fontana 4. Se i tempi stabiliti dal Comune verranno rispettati, le strutture saranno operative prima dell'estate, sostituendo il precedente spazio pubblico con servizi sanitari dedicati ai cittadini.

“Gli ambulatori saranno aperti tutto l'anno – spiega l'assessora alle Politiche per la salute, Roberta Mazzoni –. Di fatto ci sarà un ripristino del servizio presente in precedenza, perché al momento il servizio per dare corso ai lavori era stato spostato nella Casa della comunità di Marina di Ravenna con due medici prima presenti a Punta Marina. Ma non appena la struttura sarà pronta, due medici con una turnazione torneranno a esercitare. Inoltre, ci sarà in aggiunta anche un infermiere di famiglia e di comunità, oltre a una sala d'attesa che a Punta Marina mancava”. Secondo quanto si legge negli atti del Comune, a svolgere i lavori di sistemazione è stata l'impresa edile R. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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