Montelupo entro il 2030 completo restauro dell’Ambrogiana

Nel comune di Montelupo, è stato annunciato che entro il 2030 sarà completato il restauro dell’Ambrogiana. Questo intervento rientra in un progetto più ampio di valorizzazione culturale promosso dalla Regione Toscana, che prevede incontri con istituzioni, operatori e comunità locali in diverse città e borghi della regione. La visita dell’assessora regionale alla cultura ha lo scopo di approfondire le iniziative in corso e raccogliere informazioni sul territorio.

Prosegue il viaggio nella “cultura diffusa” promosso dall’assessora alla cultura della Regione Toscana, Cristina Manetti, che in queste settimane sta attraversando città e borghi della Toscana per incontrare istituzioni, operatori culturali e comunità locali.Oggi il tour ha fatto tappa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Villa dell’Ambrogiana, accordo in vista per far partire il cantiere del restauroMontelupo Fiorentino (Firenze), 10 febbraio 2026 – “Nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra tutti i soggetti coinvolti, per la revisione della... Com'è la qualità dell'aria a Foggia e cosa serve entro il 2030Nel nuovo rapporto ‘Mal’Aria di Città 2026’ la fotografia della Capitanata e della Puglia scattata da Legambiente è più incoraggiante che in altre...