Ambito Territoriale di Manfredonia Comunità PROVI Autonomia socialità sport Nuovo Avviso Pubblico
È stato pubblicato un nuovo avviso pubblico nell’ambito territoriale di Manfredonia, denominato “Comunità PRO.V.I. Autonomia, socialità, sport”. L’iniziativa riguarda programmi e servizi rivolti alla promozione dell’autonomia e della socializzazione, con un focus anche sulla pratica sportiva. La pubblicazione dell’avviso prevede l’assegnazione di risorse e la definizione di interventi specifici, aperti a enti e associazioni che intendano partecipare. La documentazione è disponibile presso gli uffici competenti e online.
È ufficialmente aperto il nuovo Avviso pubblico “Comunità PRO.V.I. – Autonomia, socialità, sport”, uno degli strumenti più rilevanti messi in campo dalla Regione Puglia per sostenere percorsi di vita indipendente delle persone con disabilità. A darne comunicazione è l’Ambito Territoriale di Manfredonia, che comprende i Comuni di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta. Il provvedimento, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 192334 del 9 marzo 2026, mette a disposizione una dotazione complessiva di 4 milioni di euro, interamente finanziata con risorse regionali.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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