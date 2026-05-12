Ambito Territoriale di Manfredonia Comunità PROVI Autonomia socialità sport Nuovo Avviso Pubblico

È stato pubblicato un nuovo avviso pubblico nell’ambito territoriale di Manfredonia, denominato “Comunità PRO.V.I. Autonomia, socialità, sport”. L’iniziativa riguarda programmi e servizi rivolti alla promozione dell’autonomia e della socializzazione, con un focus anche sulla pratica sportiva. La pubblicazione dell’avviso prevede l’assegnazione di risorse e la definizione di interventi specifici, aperti a enti e associazioni che intendano partecipare. La documentazione è disponibile presso gli uffici competenti e online.

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È ufficialmente aperto il nuovo Avviso pubblico “Comunità PRO.V.I. – Autonomia, socialità, sport”, uno degli strumenti più rilevanti messi in campo dalla Regione Puglia per sostenere percorsi di vita indipendente delle persone con disabilità. A darne comunicazione è l’Ambito Territoriale di Manfredonia, che comprende i Comuni di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta. Il provvedimento, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 192334 del 9 marzo 2026, mette a disposizione una dotazione complessiva di 4 milioni di euro, interamente finanziata con risorse regionali.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Ambito Territoriale di Manfredonia “Comunità PRO.V.I. Autonomia, socialità, sport”. Nuovo Avviso Pubblico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Disabilità: il 17 aprile presentazione del nuovo bando “Comunità Pro.Vi” a Manfredonia “Olio di Sciacca”, nasce il marchio della Comunità: avviso pubblico per imprese e operatoriIl Comune di Sciacca lancia il marchio “Comunità dell’olio”, un progetto pensato per rafforzare l’identità del territorio e valorizzare la filiera... Argomenti più discussi: Ambito Territoriale di Manfredonia Comunità PRO.V.I. Autonomia, socialità, sport. Nuovo Avviso Pubblico; Manfredonia, minacce sessiste a Maria Teresa Valente durante il Consiglio sui migranti; Manfredonia, Con gli Occhi Aperti compie 18 anni; Il festival di teatro delle scuole Con gli Occhi Aperti festeggia i suoi diciott’anni e ritorna fra le comunità di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta. Ambito Territoriale di Manfredonia Comunità PRO.V.I. Autonomia, socialità, sport. Nuovo Avviso PubblicoÈ ufficialmente aperto il nuovo Avviso pubblico Comunità PRO.V.I. – Autonomia, socialità, sport, uno degli strumenti più rilevanti messi in campo dalla Regione Puglia per sostenere percorsi di vita ... manfredonianews.it