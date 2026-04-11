Disabilità | il 17 aprile presentazione del nuovo bando Comunità ProVi a Manfredonia

Venerdì 17 aprile alle 18 si terrà a Manfredonia la presentazione del nuovo bando “Comunità Pro.Vi”. L'evento riguarda un'iniziativa dedicata alle persone con disabilità e si svolge presso una sede ancora da definire. La presentazione è aperta al pubblico e mira a illustrare i dettagli del progetto e le modalità di partecipazione.

Venerdì 17 aprile 2026, alle ore 18.00, presso l’aula consiliare di Palazzo San Domenico in Piazza del Popolo, si terrà la presentazione del nuovo Avviso pubblico “Comunità Pro.V.I. – Autonomia, socialità, sport” della Regione Puglia. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato al Welfare e Cultura della Città di Manfredonia e vedrà la partecipazione della dottoressa Anna Pia Mione, esperta in progettazione sociale. Il bando, con una dotazione complessiva di 4 milioni di euro, prevede contributi fino a 15.000 euro per progetti della durata massima di 12 mesi ed è articolato in due linee di intervento: una dedicata ai progetti di vita indipendente e una specifica per il sostegno alla genitorialità, rivolta a donne con disabilità. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Disabilità: il 17 aprile presentazione del nuovo bando “Comunità Pro.Vi” a Manfredonia Leggi anche: A Too-Hub di Comunità la presentazione del bando per la gestione del nuovo bar Bando servizio civile 2026 – Pro Loco ManfredoniaL’Associazione Pro Loco Manfredonia, in collaborazione con Servizio Civile Universale e UNPLI, offre nuove opportunità per vivere un’esperienza... Si parla di: Assistenza domiciliare e centri diurni per anziani e persone con disabilità: la Regione stanzia 35 milioni. Disabilità: il 17 aprile presentazione del nuovo bando Comunità Pro.Vi a ManfredoniaDisabilità: il 17 aprile presentazione del nuovo bando Comunità Pro.Vi a Manfredonia Venerdì 17 aprile 2026, alle ore 18.00, presso l’aula consiliare di ... ilsipontino.net Una comunità senza barriere. Così TikiTaka batte la disabilitàStorie che si intrecciano, racconti che si uniscono. È questo il claim dell’incontro al Binario 7, in cui la rete TikiTaka ha fatto il punto sulle attività del 2025, a nove anni dal suo avvio. A ... ilgiorno.it