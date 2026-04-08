Olio di Sciacca nasce il marchio della Comunità | avviso pubblico per imprese e operatori

Il Comune di Sciacca ha annunciato l’istituzione del marchio “Comunità dell’olio”, un’iniziativa rivolta alle imprese e agli operatori del settore. L’obiettivo è promuovere l’identità territoriale e sostenere la produzione locale di olio extravergine di oliva di qualità. È stato pubblicato un avviso pubblico per la partecipazione delle aziende interessate a aderire al progetto.