Olio di Sciacca nasce il marchio della Comunità | avviso pubblico per imprese e operatori
Il Comune di Sciacca ha annunciato l’istituzione del marchio “Comunità dell’olio”, un’iniziativa rivolta alle imprese e agli operatori del settore. L’obiettivo è promuovere l’identità territoriale e sostenere la produzione locale di olio extravergine di oliva di qualità. È stato pubblicato un avviso pubblico per la partecipazione delle aziende interessate a aderire al progetto.
Il Comune di Sciacca lancia il marchio “Comunità dell’olio”, un progetto pensato per rafforzare l’identità del territorio e valorizzare la filiera locale dell’olio extravergine di oliva di qualità. L’iniziativa è promossa dall’assessore alle Attività produttive Francesco Dimino che ha pubblicato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Nuove comunità energetiche a Brindisi: avviso pubblico dell'associazione Brec
Un nuovo spazio d'ascolto, nasce il Contact Center "Comunità Educante" per famiglie e operatori del Terzo SettoreUn nuovo spazio di ascolto, confronto e supporto dedicato alle famiglie e agli operatori del Terzo Settore: è il Contact Center “Comunità Educante” -...