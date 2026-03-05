Servizi sociali all’ex Malattie infettive Il trasferimento ancora sulla carta

Nel dicembre 2023, il Comune e l’Asst Ovest Milanese hanno firmato un accordo che includeva il trasferimento dei servizi sociali precedentemente gestiti dall’amministrazione comunale o tramite la consortile So. Attualmente, il trasferimento resta ancora sulla carta e non sono stati effettuati spostamenti concreti, nonostante la firma dell’intesa. La questione rimane aperta e senza sviluppi concreti.

Correva l’anno 2023, e a dicembre venne firmato tra il Comune e l’ Asst Ovest Milanese un accordo che, tra le altre cose, prevedeva il trasferimento di servizi sociali erogati dal Comune oppure attraverso la consortile So.Le. al primo piano della palazzina ex Malattie infettive del vecchio ospedale di via Candiani. L’ingresso era annunciato entro la fine del 2024 ma a oggi nulla è accaduto, perché le scadenze sono poco alla volta slittate, tanto che nei prossimi mesi si dovrà lavorare per la concretizzazione dell’accordo. Tutto ha avuto inizio quando Asst Ovest Milanese e Comune di Legnano nel 2023 hanno firmato l’integrazione al Protocollo d’intesa datato 2015, un documento che aggiornava e perfezionava l’atto alla luce dei cambiamenti intervenuti in oltre otto anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

