Presidente della Commissione Ambiente Flocco | Terra dei Fuochi bene il protocollo tra Commissariato bonifiche e Anas

Tempo di lettura: < 1 minuto “La firma del Protocollo di Collaborazione tra il Commissario Unico di Governo per la bonifica delle discariche e Anas Campania rappresenta un segnale concreto di responsabilità verso il nostro territorio”. Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione Ambiente, Salvatore Flocco. “La sinergia tra Commissariato e Anas consentirà interventi più rapidi, efficaci e sicuri nelle aree della Terra dei Fuochi, migliorando la sicurezza delle comunità locali. Questo accordo dimostra che quando le istituzioni collaborano in modo coordinato è possibile affrontare problemi complessi come l’abbandono illecito dei rifiuti e la tutela della salute ambientale”. “Particolarmente positiva è la priorità attribuita alla prevenzione, all’educazione ambientale e alla sensibilizzazione nelle scuole e nelle università, perché senza un cambiamento culturale profondo, la sola repressione non basta a fermare i comportamenti illeciti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

