Ambiente e Salute | la Regione Campania potenzia i piani di monitoraggio e i protocolli di prevenzione
La Regione Campania ha deciso di rafforzare le attività di monitoraggio ambientale e i protocolli di prevenzione legati alla salute pubblica. Un tavolo tecnico-istituzionale è stato istituito per coordinare le diverse attività e garantire un intervento più efficace. Le misure adottate riguardano principalmente controlli più stringenti e strategie di prevenzione in risposta a problematiche ambientali e sanitarie presenti sul territorio.
Tempo di lettura: 3 minuti Un tavolo tecnico-istituzionale di coordinamento operativo delle attività di sorveglianza sanitaria e tutela dell’ambiente si è tenuto nella sede della Giunta regionale tra Regione Campania, Università degli studi di Napoli “Federico II”, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania e Istituto Pascale. All’incontro, presieduto dall’assessora all’Ambiente della Regione Campania, Claudia Pecoraro, e dal capo di gabinetto del presidente della Giunta regionale, hanno partecipato i vertici delle direzioni regionali coinvolte, i direttori delle Aziende Sanitarie Locali, i rappresentanti dell’Arpac e dei soggetti sopracitati che hanno attivato il protocollo.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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