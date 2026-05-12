Ambiente e Salute | la Regione Campania potenzia i piani di monitoraggio e i protocolli di prevenzione

La Regione Campania ha deciso di rafforzare le attività di monitoraggio ambientale e i protocolli di prevenzione legati alla salute pubblica. Un tavolo tecnico-istituzionale è stato istituito per coordinare le diverse attività e garantire un intervento più efficace. Le misure adottate riguardano principalmente controlli più stringenti e strategie di prevenzione in risposta a problematiche ambientali e sanitarie presenti sul territorio.

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