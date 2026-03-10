Le Officine Capodarno hub dell’innovazione per il territorio del Casentino

Le Officine Capodarno sono state ufficialmente riconosciute come centro di innovazione per il territorio del Casentino. L’inaugurazione si è svolta il 10 marzo 2026 ad Arezzo, con la presenza di rappresentanti locali e regionali. L’ente si propone di favorire lo sviluppo e la crescita delle imprese nel settore tecnologico e creativo della zona. La struttura si trova nel cuore del Casentino e offre spazi e servizi dedicati alle startup e alle aziende innovative.

Arezzo, 10 marzo 2026 – Le Officine Capodarno si confermano hub dell’innovazione per il territorio del Casentino. Il prossimo 19 marzo, dalle ore 14:00 alle 17:00, la struttura di Stia ospiterà Mirko Lalli, imprenditore e visionario del settore travel tech, per un incontro dal titolo: “ Il Casentino nell'era dell'AI: come essere trovati, scelti e raccontati dai nuovi viaggiatori” In un momento in cui l’Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando ogni settore, il turismo si trova davanti a una sfida senza precedenti. Il modo in cui il mondo scopre il Casentino sta cambiando per sempre. Non si tratta più di scalare le classifiche di Google, ma di apparire nelle risposte che l’Intelligenza Artificiale fornisce ai viaggiatori di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le Officine Capodarno hub dell’innovazione per il territorio del Casentino Articoli correlati A Officine Capodarno, Stia la presentazione del libro “Selvaggio Ovest”Arezzo, 19 febbraio 2026 – Il prossimo SABATO 21 FEBBRAIO alle ore 16,30 presso Officine Capodarno, Stia si terrà la presentazione del libro... Leggi anche: Commercio, i tre hub del territorio: "Progetto di innovazione" Tutto quello che riguarda Officine Capodarno Incontri d’autore alle Officine . CapodarnoDomani alle ore 16,30 alle Officine Capodarno si terrà la presentazione del libro Selvaggio Ovest a cura dell’autore Daniele Pasquini. Ci saranno contributi narrati a cura del Club della Lettura di ... lanazione.it La ripartenza di Officine CapodarnoOfficine Capodarno riparte con corsi, iniziative, formazione professionale e nuove opportunità per giovani ed imprenditori del territorio. In particolare sul fronte dei progetti continua ... lanazione.it