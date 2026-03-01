Modesto | parla l’allenatore degli avversari Una sfida determinante da prendere con le pinze

L’allenatore degli avversari ha commentato la sfida tra Mantova e Carrarese, definendola “determinante”. Ha sottolineato che si tratta di una partita importante e che va affrontata con attenzione. La gara si svolge oggi e rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre in campionato. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni o sulle strategie adottate.

"Una partita determinante". Ha definito così Mantova-Carrarese di quest’oggi l’allenatore dei virgiliani Francesco Modesto (nella foto). "E’ una sfida da prendere con le pinze perché la Carrarese ha una squadra rodata da tanti anni e allenata benissimo da mister Calabro. Hanno un modo di giocare aggressivo. Anche se i risultati ultimamente non sono andati dalla loro parte le prestazioni che hanno fatto sono state sempre assolute. Non mi interessa pensare che la Carrarese sia in crisi. Se credessimo questo saremmo deboli mentalmente perché le gare vanno giocate e nascondono tutte delle insidie. Della Carrarese vi dico una cosa sola: i suoi calci piazzati sono pericolosissimi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

"La Maceratese è da prendere con le pinze""Ci sono le premesse per una bella partita affrontandosi squadre i cui allenatori privilegiano il gioco".

