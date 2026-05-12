Durante le celebrazioni per i cinquant’anni di un’organizzazione di beneficenza, due figure pubbliche si sono incontrate e si sono scambiate qualche parola. Una di queste ha rivolto un complimento alla regina Camilla, commentando il suo profumo. L’evento si è svolto in un’atmosfera formale, con i partecipanti che hanno partecipato alle attività ufficiali e alle cerimonie organizzate per l’occasione.

La serata, tenutasi alla Royal Albert Hall di Londra, ha visto la partecipazione di tantissimi volti celebri, tra cui per l'appunto i Clooney, amici cari della Corona, che non hanno mancato di omaggiare e fermarsi a salutare i padroni di casa, ovvero Carlo e Camilla. Come si può vedere e ascoltare da un video pubblicato da Hello! sui propri canali, la moglie di George Clooney, nel parlare con la regina, a un certo punto le dice: «Che buon profumo che ha!». Quale sia stata la riposta di Camilla a questo inaspettato complimento non è dato saperlo visto che, essendo di spalle, dal video non si riesce a percepire l'intera conversazione, ma siamo certi che, come accade tra due buone amiche, la sovrana avrà senza dubbio svelato ad Amal il segreto di questa scia olfattiva così coinvolgente.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Amal Alamuddin e il complimento rivolto alla regina Camilla: «Che buon profumo che ha!»

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