Si’ ‘na pret a Sanremo 2026 ritorna il complimento napoletano questa volta rivolto a Elettra Lamborghini | che cosa significa

Anche al Festival di Sanremo 2026 dalla platea si è alzato l’urlo Si’ ‘na pret. Diventato virale nella scorsa edizione, quando era stato rivolto a Rose Villain, il complimento era diventato addirittura tra le 120 parole più ricercate dell’anno su Google. La parola questa volta era indirizzata a Elettra Lamborghini. Ma cosa significa precisamente Si’ ‘na pret? L’espressione, tipica del dialetto napoletano, significa “sei una pietra”. Si tratta di un complimento usato a Napoli volto a mostrare apprezzamento nei confronti di una persona dicendole che è bella e attraente. Lo speciale complimento aveva fatto la sua comparsa per la prima volta nel 2025 quando fu urlato a Rose Villain. 🔗 Leggi su Tpi.it

Elettra Lamborghini, con la sua energia e la sua simpatia, è stata una delle protagoniste della prima serata del festival di Sanremo 2026.

Sanremo 2026: il grido napoletano che ha rotto gli schemi Martedì 24 febbraio 2026, poco dopo le 22:15, il palco dell'Ariston si illumina di un grido...

