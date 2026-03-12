Nuove divinità vecchi altari | alle sfilate A I 2026-27 il corpo sexy e magrissimo è il nuovo status symbol

Alle sfilate di moda autunno-inverno 2026-27 a Parigi, il corpo magro e sexy è al centro delle attenzioni, diventando il nuovo simbolo di status. Le collezioni mostrano un cambio di rotta rispetto alle tendenze passate, abbandonando volumi e sovrapposizioni di tessuti. La scena fashion sembra aver adottato un’estetica più minimalista e audace, con modelle che esibiscono linee snelle e slanciate.

Parigi, sembra aver cambiato religione. Non più il volume, non più il bozzolo, non più l’oversize come trapunta terapeutica di un lusso esausto. Adesso comanda la sagoma stretta, il busto dichiarato, il fianco come argomento, il corpo come verbale notarile dell’esserci. Le cronache di fine settimana parlano chiaro: tra Saint Laurent, Courrèges, Tom Ford e Alaïa il lessico si è fatto più aderente, più disciplinato, più smilzo. La miccia, però, era stata accesa poco prima a Milano. Kering ha certificato che Gucci ha chiuso il 2025 con 6 miliardi di euro di ricavi, in calo del 22 per cento sul dichiarato, e il rilancio della casa è stato letto apertamente come una fase di risalita strategica. 🔗 Leggi su Amica.it

