La Regione ha approvato un nuovo stanziamento di 91 milioni di euro destinati ad aumentare l’offerta di visite ed esami. La delibera prevede l’utilizzo di queste risorse per ridurre i tempi di attesa nei diversi servizi sanitari. La decisione è stata comunicata attraverso un atto ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle modalità di distribuzione o sui soggetti coinvolti.

La Regione stanzia altri 91 milioni per abbattere i tempi d’attesa per visite ed esami. La delibera approvata in Giunta su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso li distribuisce tra il piano operativo regionale (61 milioni, di cui 41 alle strutture pubbliche e 20 alle private accreditate ) manifestazioni d’interesse per i privati (10 milioni) e recupero di ricoveri ancora in lista d’attesa al 1° gennaio 2026 (20 milioni). Del totale, 39 milioni serviranno ad acquistare prestazioni dal privato accreditato e gli altri 52 andranno agli erogatori pubblici per allungare (pagando gli straordinari e ingaggiando personale) gli orari dalle 16 alle 20 e il sabato mattina e garantire almeno il 70% delle prestazioni erogate negli stessi mesi del 2025 o del 2024 (il riferimento deve essere il volume massimo raggiunto).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Altri 91 milioni per aumentare l’offerta

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