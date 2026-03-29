Ferretti Komarek alza il prezzo Ultima offerta | 3,90 euro ad azione Altri 20 milioni per arrivare al 30%

Karel Komarek ha presentato un'Offerta Pubblica di Acquisto parziale e volontaria per acquisire il 29,9% di Ferretti. La proposta, partita il 16 marzo, ha un prezzo di 3,90 euro per azione, con ulteriori 20 milioni di euro previsti per raggiungere la quota del 30%. Finora, l'acquisto ha riguardato lo 0,02% delle azioni.

Entra nel vivo la scalata al 29,9% di Ferretti da parte del miliardario ceco Karel Komarek: l’offerta pubblica di acquisto ( Opa ) parziale e volontaria è scattata ormai due settimane fa, il 16 marzo, ma finora il magnate ha acquistato appena lo 0,02%. Sostanzialmente, la società KKCG Maritime è ancora al 14,5%, un pacchetto d’azioni che vuole raddoppiare in vista dell’assemblea in cui, il 14 maggio, si deciderà chi comanda sul colosso forlivese della nautica. E in vista dell’appuntamento clou, venerdì Komarek ha alzato l’offerta: da 3,50 a 3,90 euro ad azione. La prima offerta (3,50 euro) era stata giudicata "non congrua" da Ferretti, con una nota firmata solo da esponenti di Weichai, ovvero dall’azionista di maggioranza cinese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ferretti, Komarek alza il prezzo. Ultima offerta: 3,90 euro ad azione. Altri 20 milioni per arrivare al 30% Articoli correlati Opa su Ferretti, il miliardario ceco Komarek alza il prezzo: il valore dell'operazione passa a 203 milioniIl nuovo corrispettivo incorpora quindi un premio del 2,7% in più rispetto al prezzo di chiusura del 25 marzo e del 35,1% rispetto al valore delle... Opa su Ferretti Group: il ceco Komarek vuole il 30% delle azioni. La maggioranza cinese: “Con noi grandi risultati”Forlì, 9 marzo 2026 – Si agitano le acque in Ferretti Group, leader mondiale nella progettazione, costruzione e commercializzazione di yacht a motore... Approfondimenti e contenuti su Ferretti Komarek alza il prezzo Ultima... Temi più discussi: Ferretti, Komarek alza il prezzo. Ultima offerta: 3,90 euro ad azione. Altri 20 milioni per arrivare al 30%; Opa su Ferretti, il miliardario ceco Komarek alza il prezzo: il valore dell'operazione passa a 203 milioni; Ferretti sale in Borsa dopo che KKCG Maritime alza il prezzo di OPA parziale; Opa su Ferretti il miliardario ceco Komarek alza il prezzo | il valore dell' operazione passa a 203 milioni. Ferretti sale in Borsa dopo che KKCG Maritime alza il prezzo di OPA parziale(Teleborsa) - Seduta in rialzo a Piazza Affari, in una giornata in rosso per l'intero mercato, per Ferretti, multinazionale italiana attiva nel settore della cantieristica navale, dopo che è stato inc ... finanza.repubblica.it OPA parziale Ferretti, le adesioni salgono allo 0,02%(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) parziale promossa da KKCG Maritime (dell'imprenditore ceco Karel Komarek) sulle azioni ordinarie di Ferretti, multinazionale italiana ... finanza.repubblica.it Villa Ferretti, la celebre residenza di Bacoli sottratta alla camorra, prosegue il suo cammino di riscatto e legalità con la prossima apertura del suo Parco Archeologico, un altro capolavoro visitabile gratuitamente. Dopo aver inaugurato la nuova sede della Fede - facebook.com facebook Chiesa Madre Ludovico Quaroni e Luisa Anversa Ferretti (1970-1985 and 2002-2010). Gibellina Nuova #photography Roberto Conte, 2019 #architecture x.com