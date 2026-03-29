Ferretti Komarek alza il prezzo Ultima offerta | 3,90 euro ad azione Altri 20 milioni per arrivare al 30%

Da ilrestodelcarlino.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Karel Komarek ha presentato un'Offerta Pubblica di Acquisto parziale e volontaria per acquisire il 29,9% di Ferretti. La proposta, partita il 16 marzo, ha un prezzo di 3,90 euro per azione, con ulteriori 20 milioni di euro previsti per raggiungere la quota del 30%. Finora, l'acquisto ha riguardato lo 0,02% delle azioni.

Entra nel vivo la scalata al 29,9% di Ferretti da parte del miliardario ceco Karel Komarek: l’offerta pubblica di acquisto ( Opa ) parziale e volontaria è scattata ormai due settimane fa, il 16 marzo, ma finora il magnate ha acquistato appena lo 0,02%. Sostanzialmente, la società KKCG Maritime è ancora al 14,5%, un pacchetto d’azioni che vuole raddoppiare in vista dell’assemblea in cui, il 14 maggio, si deciderà chi comanda sul colosso forlivese della nautica. E in vista dell’appuntamento clou, venerdì Komarek ha alzato l’offerta: da 3,50 a 3,90 euro ad azione. La prima offerta (3,50 euro) era stata giudicata "non congrua" da Ferretti, con una nota firmata solo da esponenti di Weichai, ovvero dall’azionista di maggioranza cinese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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