Sintesi e Micronet unite | Rafforzare l’offerta IT e aumentare l’occupazione

Due aziende del territorio hanno firmato un accordo per rafforzare l’offerta nel settore IT e creare nuovi posti di lavoro. L’intesa riguarda un’area tra Cerreto e Fucecchio, dove le imprese hanno deciso di collaborare per sviluppare progetti comuni. La collaborazione si concentra sull’integrazione di servizi tecnologici e sulla possibilità di incrementare l’occupazione locale attraverso iniziative congiunte. La firma dell’accordo è stata annunciata nelle ultime settimane.

Un’intesa sull’asse Cerreto – Fucecchio, fra due imprese del territorio pronte a collaborare: è così che si preannuncia l’accordo tra Sintesi Srl, azienda di Cerreto Guidi attiva da quasi quarant’anni nel settore IT ed il gruppo Micronet Srl, realtà di Fucecchio specializzata nella gestione dei sistemi informatici aziendali. Pochi giorni fa, Sintesi ha annunciato il proprio ingresso nel gruppo con sede a Fucecchio, con il duplice obiettivo di ampliare i servizi offerti alla propria clientela garantendo al contempo continuità. "Per noi era fondamentale assicurare ai nostri clienti continuità rispetto alla qualità del servizio e alle modalità...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sintesi e Micronet unite: "Rafforzare l’offerta IT e aumentare l’occupazione" Notizie correlate Lavoro, Nisini: “Aumentare occupazione di qualità, flessibilità non vuol dire precarietà”(Adnkronos) – “È importante aumentare l’occupazione, ma soprattutto aumentare un’occupazione di qualità. Lavoro nella ristorazione. Domanda e offerta uniteIeri a Sd Factory è andato in scena il ’Talent Day Fipe-Confcommercio’: un’intera giornata dedicata alle imprese della ristorazione, della...