Controlli a tappeto in Altotevere posti di blocco e pattuglie | il bilancio dei Carabinieri
I Carabinieri hanno avviato una serie di controlli straordinari in tutto l’Altotevere, concentrandosi sui comuni di Città di Castello, Umbertide e San Giustino. Durante le operazioni sono stati allestiti posti di blocco e pattuglie hanno perlustrato le zone considerate più a rischio di furti in abitazione e di spaccio di droga. Le attività sono proseguite senza sosta nel tentativo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini.
Continuano i controlli straordinari su tutto l'Altotevere – in particolare nei comuni di Città di Castello, Umbertide e San Giustino – da parte dei Carabinieri, che hanno messo nel mirino le aree maggiormente esposte al rischio di furti in abitazione e allo spaccio di droga.Oltre alle pattuglie.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Notizie correlate
Maxi controlli dei carabinieri a Cantù: pattuglie speciali e posti di blocco tra centro e periferieServizio straordinario dei carabinieri con il supporto delle unità speciali del 3° reggimento “Lombardia”: controlli tra movida, quartieri...
Controlli a tappeto dei carabinieri di Montesilvano: sospesa un'attività commerciale e denunciato il proprietarioI militari della compagnia di Montesilvano assieme al Nucleo ispettorato del lavoro, al Nas e all'unità cinofila di Chieti ha eseguito controlli...
Argomenti più discussi: Cocaina alla guida, controlli a tappeto in autostrada: Risultati preoccupanti; Controlli a tappeto della Polizia di Stato per un tranquillo Primo Maggio; Controlli a tappeto dei nas in tutta la Tuscia: chiuse 10 attività tra bar, pasticcerie e supermercati; Controlli a tappeto in Val Camonica, denunce e 2 patenti ritirate.
LATINA. Controlli a tappeto dei Carabinieri in tutta la provincia. Tra posti di blocco, perquisizioni e blitz antidroga, i militari hanno denunciato diverse persone tra Aprilia, Pontinia, Terracina e Latina, sequestrando droga e armi. facebook
#Cronaca Ponte del Primo Maggio blindato in Penisola Sorrentina: scattano i controlli a tappeto della Polizia x.com
Come sono fatti i tappeti volanti? reddit
Controlli a tappeto sul litorale: irregolarità nei locali e casi di guida in stato di ebbrezzaProseguono i servizi straordinari di controllo del territorio lungo il litorale ravennate. Nel fine settimana, su disposizione del Questore di Ravenna e in risposta alle esigenze emerse in sede di Com ... ravennawebtv.it