Controlli a tappeto in Altotevere posti di blocco e pattuglie | il bilancio dei Carabinieri

Da perugiatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri hanno avviato una serie di controlli straordinari in tutto l’Altotevere, concentrandosi sui comuni di Città di Castello, Umbertide e San Giustino. Durante le operazioni sono stati allestiti posti di blocco e pattuglie hanno perlustrato le zone considerate più a rischio di furti in abitazione e di spaccio di droga. Le attività sono proseguite senza sosta nel tentativo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

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Continuano i controlli straordinari su tutto l'Altotevere – in particolare nei comuni di Città di Castello, Umbertide e San Giustino – da parte dei Carabinieri, che hanno messo nel mirino le aree maggiormente esposte al rischio di furti in abitazione e allo spaccio di droga.Oltre alle pattuglie.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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