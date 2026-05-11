Controlli a tappeto in Altotevere posti di blocco e pattuglie | il bilancio dei Carabinieri

I Carabinieri hanno avviato una serie di controlli straordinari in tutto l’Altotevere, concentrandosi sui comuni di Città di Castello, Umbertide e San Giustino. Durante le operazioni sono stati allestiti posti di blocco e pattuglie hanno perlustrato le zone considerate più a rischio di furti in abitazione e di spaccio di droga. Le attività sono proseguite senza sosta nel tentativo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

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