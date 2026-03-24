Carabinieri in campo contro i furti | controlli h24 e opuscoli per i cittadini

Tempo di lettura: 2 minuti Rafforzare la sicurezza e contrastare i reati contro il patrimonio. È questo l’obiettivo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, che ha annunciato una serie di iniziative per prevenire furti e rapine, fenomeni che continuano a incidere sul senso di sicurezza dei cittadini. I militari dell’Arma garantiscono una vigilanza costante su tutto il territorio, con pattuglie operative 24 ore su 24 e controlli straordinari effettuati anche con il supporto di reparti specializzati, come le Squadre di Intervento Operativo e le unità cinofile. Parallelamente proseguono le attività investigative, spesso complesse, che si avvalgono in maniera determinante della collaborazione dei cittadini attraverso segnalazioni, immagini e testimonianze. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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