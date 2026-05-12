In tribunale si discute di una richiesta di Musk di ottenere il 90% delle quote di OpenAI, con l’obiettivo di assumere il controllo dell’azienda. Altman ha testimoniato che Musk aveva questa intenzione. La decisione del giudice potrebbe avere ripercussioni anche sui rapporti con altri partner, come Microsoft. La vicenda si concentra sulle implicazioni legali di questa richiesta e sulle possibili conseguenze per l’assetto societario.

? Punti chiave Perché Musk ha richiesto il 90% delle quote di OpenAI?. Come può la decisione del giudice influenzare i partner come Microsoft?. Chi detiene realmente il potere decisionale sulla ricerca dell'intelligenza artificiale?. Cosa accadrà alla struttura commerciale se la fondazione dovesse vincere?.? In Breve Musk contesta l'uso di 38 milioni di dollari investiti nel dicembre 2015.. Satya Nadella e Greg Brockman sono coinvolti nel processo civile ad Oakland.. La giuria consultiva deve esprimersi entro la settimana del 18 maggio.. La struttura attuale protegge i partner privati come Microsoft dopo il 2017.. Sam Altman ha respinto le accuse di aver tradito la missione filantropica di OpenAI durante l’udienza avvenuta ad Oakland, vicino a San Francisco, davanti a un tribunale californiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Altman in tribunale: ‘Musk voleva il controllo di OpenAI

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The Trial That Could BREAK OpenAI Starts NOW

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