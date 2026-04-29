Nella notte si è svolta la testimonianza di Elon Musk nel procedimento legale intentato dall’imprenditore contro OpenAI e il suo amministratore delegato. Musk, che ha avviato la causa presso il tribunale di Oakland, ha partecipato alla fase finale di un procedimento che coinvolge le pratiche e le decisioni della società proprietaria di ChatGPT. La causa potrebbe avere ripercussioni significative sul futuro di OpenAI e sul settore dell’intelligenza artificiale.

Ieri Elon Musk ha testimoniato nella causa da lui intentata contro Sam Altman e OpenAI. Inizia la resa dei conti finale tra i due ex soci ora acerrimi nemici. È in corso la resa dei conti finale tra Elon Musk e Sam Altman. L’uomo più ricco del mondo ha testimoniato nella notte nell’ambito del processo da lui intentato presso il tribunale di Oakland contro OpenAI (proprietaria di ChatGPT) ed il suo Ceo. L’azienda proprietaria di ChatGPT ha infatti costituito una filiale a scopo di lucro dopo che Musk ha lasciato il consiglio di amministrazione nel 2018. Le richieste di Musk sono ingenti. Il proprietario di Tesla e xAI chiede 150 miliardi di dollari di danni (da destinare al braccio caritatevole), il ritorno allo status no-profit, la rimozione di Altman e Brockman dai ruoli di vertice e il blocco dell’ingresso in Borsa della società.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Musk contro Altman, il processo che può cambiare per sempre OpenAI

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