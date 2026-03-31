Alta Velocità a Parma Salvini | Nel 2026 Rfi ha pianificato verifiche per arrivare al documento di fattibilità

A Parma si torna a discutere del progetto di Alta Velocità. Durante un'interrogazione in Senato, il Ministro delle Infrastrutture ha comunicato che Rete ferroviaria italiana ha pianificato per il 2026 le verifiche necessarie per arrivare alla redazione del documento di fattibilità. La discussione riguarda le tempistiche e le tappe previste per l’avvio dei lavori e l’implementazione delle infrastrutture ferroviarie ad alta velocità.

Si torna a parlare di Alta Velocità a Parma. Il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, rispondendo ad un'interrogazione sul tema in Senato ha sottolineato che "Rete ferroviaria italiana ha pianificato per il 2026 la redazione delle specifiche funzionali e del quadro delle esigenze, approfondimenti propedeutici allo sviluppo del documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap) finalizzato ad individuare e valutare in termini di costi e benefici le possibili soluzioni per l'inserimento di Parma nel reticolo dei servizi alta velocità e alta capacità". “È giusto che questo percorso venga affrontato con serietà, verificando la sostenibilità dell’intervento sia sotto il profilo economico sia rispetto al bacino di utenza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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